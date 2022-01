«Il più grande ammalato di Covid» dimesso dall’ospedale dopo un anno attaccato al respiratore

Il tuo browser non supporta questo file

Si chiama Andrew Watts, ha 40 anni, e aveva preso il Covid nel Natale 2020. Otto mesi in terapia intensiva e due in reparto

In Inghilterra è soprannominato “il più grande ammalato di Covid“, perché nessuno è rimasto in nosocomio tanto tempo quanto lui. Si chiama Andrew Watts, ha 40 anni, e nella vita fa il tassista. Ieri, dopo un anno in ospedale, lo hanno dimesso dal Queen Elizabeth Hospital. Aveva preso il Covid nel Natale 2020, poi il suo stato di salute è peggiorato nelle settimane a venire e lo hanno dovuto ricoverare nuovamente.

L’uomo ha trascorso 8 mesi in terapia intensiva e altri due in un reparto sotto osservazione. «Ho lottato sino alla fine, volevo tornare da mia moglie e dai miei figli», ha detto Andrew, papà di due bimbi. Durante il periodo di degenza è rimasto in coma indotto per un mese e ha avuto due forti collassi polmonari.

L’invito a vaccinarsi

Gli hanno iniettato anche tre dosi di vaccino e ora avverte i londinesi a non credere alle fake news sui vaccini e alle teorie complottiste, invitando tutti a vaccinarsi.

Watts ha subito una tracheotomia per restare in vita, ha ancora un foro nel collo che si dovrà richiudere, è ancora molto debole e non riesce a camminare per più di un quarto d’ora senza sentirsi affaticato. Sta però guarendo ed è potuto tornare a casa.