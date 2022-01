Medico muore colpito da una pallottola mentre è a letto

Il tuo browser non supporta questo file

Il terribile incidente è avvenuto nella notte tra sabato 15 e domenica 16 gennaio mentre il 31enne era nel suo letto. Nonostante la corsa in ospedale e il soccorso immediato, per il medico inglese non c’è stato nulla da fare.

Una colpo sparato forse per gioco, per divertimento, ma che ha portato ad una vera e propria tragedia. Lo scorso 16 gennaio, il medico Matthew Wilson, 31 anni, è stato colpito e ucciso da una pallottola vagante mentre si trovava nel suo letto in un appartamento in Georgia.

Colpito alla testa mentre si trovava a letto

Matthew era partito dal Surrey per andare a far visita ad alcuni suoi familiari in Atlanta, nel quartiere di Brookhaven. E, mentre si trovava nella camera da letto, è stato colpito alla testa da una pallottola partita dal palazzo di fronte. Il 31enne è stato trasportato immediatamente in ospedale dove è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate.

La Polizia aveva già ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcuni residenti che denunciavano di aver udito degli spari provenienti da una palazzina in zona e, mentre gli agenti si recavano sul posto è giunta loro la notizia di un uomo colpito da un proiettile.

Stando alle informazioni raccolte durante le indagini, il 31enne sarebbe stato vittima di un tragico incidente. La Polizia stessa ha infatti definito la sparatoria «un atto casuale che ha coinvolto individui che partecipavano all’uso sconsiderato di un’arma da fuoco». Al momento, non sono stati eseguiti degli arresti.