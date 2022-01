Bill Gates, la profezia sui virus più letali: perché lo ha detto

Il tuo browser non supporta questo file

Il fondatore di Microsoft avverte: “Arriveranno nuove pandemia, i governanti siano preparati”. Ricciardi: “Gates ci ha sempre preso”

Una nuova profezia di Bill Gates sul futuro dell’umanità e sui virus. Secondo il fondatore di Microsoft, corriamo il rischio dell’arrivo di una nuova pandemia anche peggiore di quella già in atto. L’invito ai governanti è quindi quello di essere preparati e non lasciarsi cogliere alla sprovvista, così come è accaduto per il Covid-19. Per questo motivo il magnate ha scelto di donare, per il tramite della Bill & Melinda Gates Foundation e il Wellcome Trust del Regno Unito, una cifra intorno ai 300 milioni di dollari alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, nata dopo l’epidemia di Ebola del 2014-2015, per affrontare meglio eventuali pandemie.

La critica ai governi mondiali

Gates ha criticato le scelte delle priorità dei governi mondiali, sottolineando come sia singolare che tocchi ai “filantropi affrontare il problema della diseguaglianza nell’accesso ai vaccini. Se si parla di spendere miliardi per risparmiare migliaia di miliardi di danni economici, e salvare decine di milioni di vite, beh, a me pare una polizza assicurativa piuttosto buona” ha detto in una intervista rilasciata al Financial Times. La soluzione per affrontare le pandemia e le crisi climatiche, secondo Gates, è quello dell’innovazione. Da questa potrebbero arrivare soluzioni a problemi antichi come un vaccino per l’Hiv o cure più efficaci per tubercolosi e malaria.

Per Bill Gates “abbiamo bisogno di un società più giusta, di accelerare la fornitura globale di vaccini in futuro, realizzare più dosi e distribuirle più equamente. Abbiamo anche bisogno di più strumenti per contenere rapidamente focolai nel momento in cui si verificano, grazie a test rapidi, prontamente disponibili, e migliori sistemi logistici per arginare più velocemente“.

Secondo Walter Ricciardi “Bill Gates ci ha sempre preso” e gli dà ragione sulle sue previsioni. “E’ dal 2013 che avverte, l’ha fatto in uno speech Ted, la sua copertina su Time dice esattamente questo, aveva predetto una pandemia – afferma il docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza -. Vuole metterci in guardia, vuole dirci, preparatevi. Tutti quelli che dicono la verità non la dicono perché sono dei menagramo ma la dicono perché vogliono cercare di evitare i problemi. Bill Gates fin qui ci ha sempre preso, ribadisco“.