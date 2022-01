Azienda cerca 50 operai ma non li trova. La Scandiuzzi lancia un appello

Il tuo browser non supporta questo file

L’azienda veneta ha denunciato la difficoltà nel trovare personale specializzato e lancia un appello sperando di riuscire a trovare 50 operai da assumere con effetto immediato.

AAA operai e addetti ai macchinari cercasi. La Scandiuzzi Steel Construction lancia un appello per trovare cinquanta addetti da assumere nel campo della metalmeccanica. La sede di Brindisi della Scandiuzzi fa notare la difficoltà che sta vivendo negli ultimi anni nel cercare personale qualificato che ricopra i ruoli sopra citati. Per questo motivo, infatti, hanno dovuto correre ai ripari avviando una collaborazione con un Istituto Tecnico di Brindisi per coinvolgere studenti interessati.a svolgere stage formativi.

L’appello dell’azienda

A parlare è il Direttore dello Stabilimento di Brindisi, Fernando Parata, il quale spiega: «La nostra azienda avverte da alcuni anni serie di difficoltà a reperire personale qualificato e, in particolare, saldatori, montatori, operai di carpenterie metalliche ed operatori di macchina». L’azienda veneta offrirebbe un inserimento diretto e, trattandosi di assunzioni basate sul Contratto nazionale collettivo dei metalmeccanici, la retribuzione si aggirerebbe intorno ai 1.300 euro netti al mese.

È l’Ingegner Parata stesso a confermare che l’azienda è pronta «ad assumere 5o nuovi dipendenti con effetto immediato». Da qui nasce l’appello della Scandiuzzi. Gli operai, qualora ce ne fosse bisogno, avranno la possibilità di seguire dei percorsi di formazione per permettere loro di acquisire tutte le competenze necessarie per svolgere il lavoro nel modo corretto.

Un problema comune

Quello evidenziato da Parata, però, non è un singolo caso. Il problema, infatti, sembrerebbe essere esteso. «Nell’ultimo direttivo della sezione Metalmeccanica di Confindustria che presiedo – spiega il Direttore dello stabilimento di Brindisi – anche altre aziende hanno denunciato le stesse difficoltà nel reperire operai e tecnici specializzati per far fronte alle commesse già contrattualizzate». Intanto, per cercare di risolvere il problema derivato all’assenza di personale, la Scandiuzzi di Brindisi ha dato il via ad una collaborazione con l’Istituto Tecnico Giorgi di Brindisi per dare alla possibilità agli studenti o alle studentesse interessate di svolgere degli stage formativi all’interno dell’azienda.