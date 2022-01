Torta in faccia alla moglie per scherzo il giorno delle nozze: lei vuole il divorzio

Il tuo browser non supporta questo file

Lo scherzo è finito molto male ma la moglie lo aveva avvisato:«L’unica regola che gli avevo dato era di non spingermi la torta in faccia»

Una donna ha scritto una lettera alla rubrica “Dear Prudence” di Slate, raccontando che il marito le ha rovinato il giorno delle nozze con uno scherzo sciocco. La donna ha raccontato che prima di sposarsi aveva chiesto al compagno di non lanciarle torte in faccia quando sarebbero giunti al ristorante per il ricevimento. Invece, il marito, che deve essere un giocherellone, le ha spinto la testa dentro la torta. «Mi sono sposata prima di Natale e ora spero di divorziare o di farmi annullare il matrimonio entro la fine di gennaio», ha detto a Prudence.

La donna prosegue raccontandosi:«Non mi è mai interessato troppo il matrimonio, ma non ero nemmeno contraria. Dunque quando il mio fidanzato mi ha chiesto di sposarlo nel 2020 ho detto di sì. Ci siamo smezzati l’organizzazione ma mi sono dimostrata anche molto flessibile e incline al compromesso. L’unica cosa che ho chiesto è stata di non spalmarmi la torta in faccia al ricevimento». Lui però non ha rispettato il desiderio della partner, facendo proprio ciò che lei non voleva facesse.

La rabbia della sposa

Il dolce era chiaramente rovinato dopo lo scherzo, ma avendo previsto la cosa, lo sposo aveva fatto preparare dei cupcake per tutti i presenti. La moglie però se l’è legata al dito e gli ha subito detto che era finita, andando via. Da quel momento i parenti l’hanno tempestata di telefonate chiedendole di ripensarci. «Mi dicono che ho esagerato ma io soffro di claustrofobia e attacchi d’ansia da quando ho avuto un incidente d’auto, e sono andata nel panico quando mi sono ritrovata con la faccia immersa nella torta e lui che mi teneva la testa giù», ha spiegato la donna.

La donna in seguito ha avuto dei dubbi sulla sua scelta impulsiva:«Mi dicono tutti che ci amiamo e che non dobbiamo arrenderci alla prima difficoltà. Io non voglio cedere, ma tutti continuano a ripetermi che sto facendo un terribile errore, e mi domando se non abbiano ragione».

Prudence, che dà il nome alla rubrica, ha replicato che il comportamento del marito è stato una sorta di “allarme rosso”:«Tutti credono che tu stia facendo un errore, ma non sono loro che ogni mattina si sveglieranno accanto a un uomo che ha dei comportamenti che ti irritano. Sarai tu a doverlo fare. Dunque solo tu puoi e devi ascoltare te stessa. Penso che abbia commesso un’azione da cartellino rosso non rispettando te e i tuoi desideri. Segnati chi in queste ore non sembra tenere conto della tua felicità, e poi continua con il divorzio».