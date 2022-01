Passeggera non vuole la mascherina e costringe un aereo a tornare indietro

Il tuo browser non supporta questo file

Un aereo dell’American Airlines che collegava Miami a Londra è dovuto tornare indietro a causa di una passeggera ‘molesta’ che rifiutava di indossare la mascherina.

Il volo era partita da Miami ed era diretto a Londra. Secondo quanto reso noto dalla compagnia aerea in una nota: “Il volo 38 di American Airlines che collegava Miami a Londra è rientrato a Miami per una cliente perturbatrice che si è rifiutata di indossare la mascherina, come previsto dalle autorità federali”.

LEGGI ANCHE > «Il più grande ammalato di Covid» dimesso dall’ospedale dopo un anno attaccato al respiratore

Sull’aereo erano presenti 129 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio. “Di ritorno all’aeroporto di Miami, la passeggera è stata scortata fuori dal velivolo dalla polizia senza incidenti”, ha reso noto una fonte della polizia alla Cnn.