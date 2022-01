Bimbo di dieci anni morto di Covid: non era vaccinato per “precauzioni di salute”

Il tuo browser non supporta questo file

Un bimbo di dieci anni è morto per Covid oggi, nella Terapia intensiva dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, il giovane paziente non era vaccinato per “precauzioni di salute in una famiglia di vaccinati”.

Il bimbo era stato trasferito nella mattinata di ieri dall’ospedale di Mondovì (Cuneo) in gravi condizioni. Non aveva gravi patologie pregresse. Arrivato con ipotermia, rabdomiolisi, dolori muscolari importanti agli arti inferiori e sospetta miocardite innescati dal virus, fin da subito è iniziato il trattamento specifico contro il Covid, fino alla dialisi.