Cerca di investire tre persone e ne colpisce una con una spada

Il tuo browser non supporta questo file

È accaduto lo scorso sabato, 22 gennaio, a Bisceglie, in provincia di Barletta Andria Trani

Un uomo di 44 anni ha dapprima cercato di investire tre persone, travolgendone una, per poi terminare la corsa contro un muro. A quel punto, l’uomo è uscito dall’auto con in mano una spada e si è scagliato contro la persona che aveva già investito ferendola alla testa. La ferità è stata giudicata guaribile in dieci giorni.

È accaduto sabato 22 gennaio a Bisceglie (Barletta-Andria-Trani). L’uomo, del posto, è arrivato in caserma col suo legale dopo essere fuggito a piedi. I carabinieri lo hanno fermato per tentato omicidio e portato in carcere a Trani.

Leggi anche:—>Scossa magnitudo 5.3 ad Haiti, due morti e decine di feriti

Il gip, dopo l’udienza di convalida, pur avendo valutato che non vi fosse un reale rischio di fuga (e quindi non dando la convalida al fermo), ha notato gravi indizi di colpevolezza e rischio di reiterazione, per cui ha accolto la richiesta del magistrato.

Leggi anche:—>Dramma Coppa Africa in Camerun, ressa fuori dallo stadio: 8 morti

L’uomo è infine stato portato in carcere.