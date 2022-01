Dramma Coppa Africa in Camerun, ressa fuori dallo stadio: 8 morti

Il tuo browser non supporta questo file

Le vittime registrate sarebbero otto, mentre i feriti circa una cinquantina. La ressa si è creata all’esterno dello stadio prima del match Camerun-Comore

Sarebbero 8 le vittime registrate in Camerun dopo una folle ressa formatasi ieri, 24 gennaio, fuori dallo stadio in cui si stava per disputare la partita di Coppa d’Africa tra Camerun e Comore, conclusasi poi con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. Da quanto si apprende dall’Agence France Presse e anche dalla Bbc, alcuni filmati mostrano i tifosi che si accalcano per fare il proprio ingresso allo stadio Olembe a Yaounde. Si tratta di uno stadio con una capienza di 60mila persone, che tuttavia a causa delle restrizioni anti Covid ha una capienza limitata all’80%.

«Situazione drammatica»

Il bilancio della ressa sarebbe di 8 morti e circa 50 feriti. L’infermiera Olinga Prudence aveva raccontato:«Alcuni dei feriti sono in una situazione drammatica, dovremmo farli trasferire in un ospedale specializzato».

La Caf ha confermato ieri sera il dramma occorso esprimendo grande rammarico per quanto avvenuto:«La Caf è a conoscenza dell’incidente avvenuto all’Olembe Stadium durante la partita della Total Energies Africa Cup of Nations tra i padroni di casa del Camerun e delle Comore stasera, 24 gennaio 2022. La CAF sta attualmente indagando sulla situazione e cercando di ottenere maggiori dettagli su ciò che è accaduto.

Siamo in costante comunicazione con il governo del Camerun e il Comitato Organizzatore Locale. Stasera, il presidente del CAF, il dottor Patrice Motsepe, ha inviato il segretario generale, Veron Mosengo-Omba, a visitare i sostenitori ricoverati nell’ospedale di Yaoundé».