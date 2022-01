Crisi Ucraina, von der Leyen:«Pronti a qualunque eventualità nel caso in cui diplomazia fallisca»

Così la presidente della Commissione Ue, dopo una consultazione in videoconferenza con Biden, Nato e capi di stato europei

Dopo aver parlato in conference call con i leader europei, col presidente Usa Joe Biden e con la Nato, la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen ha twittato:«Stasera scambio sostanziale con partner e alleati sulla situazione in Ucraina. Condividiamo la valutazione e ci stiamo preparando per tutte le eventualità nel caso in cui la diplomazia fallisca: sanzioni in caso di ulteriore aggressione russa, supporto all’Ucraina».

«Pronti a ogni eventualità»

Alla videoconferenza hanno preso parte il presidente Usa Joe Biden, quello francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier Mario Draghi e altri leader europei. Il vertice online «mirava a coordinare la risposta collettiva al comportamento aggressivo della Russia nei confronti dell’Ucraina. I leader hanno condiviso la valutazione sulla gravità della situazione. Desiderano il successo della diplomazia, ma si stanno preparando per tutte le eventualità», come spiega una nota ufficiale.

La nota prosegue precisando che «la presidente von der Leyen ha riaffermato il forte sostegno dell’Ue all’Ucraina, che include l’annuncio di un nuovo pacchetto di sostegno di 1,2 miliardi di euro sotto forma di un pacchetto di assistenza finanziaria di emergenza e 120 milioni di euro in sovvenzioni aggiuntive.

La Commissione e il Seae stanno lavorando a un’ampia serie di sanzioni settoriali e individuali in caso di ulteriore aggressione militare della Russia contro l’Ucraina».