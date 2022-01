Incidente in provincia di Brescia, nessuno dei 5 ragazzi deceduti aveva la patente

L’auto era di un amico che l’aveva prestata ai ragazzi che si stavano dirigendo a Brescia per trascorrere il sabato sera

Terribile incidente sabato sera a Rezzato (Brescia). A perdere la vita cinque ragazzi, di cui nessuno aveva la patente. Un amico aveva prestato loro l’auto per passare il sabato sera a Brescia. Alla guida c’era Nadiq Salah, 22 anni, il più grande di età tra i cinque giovani, come confermato dal papà del ragazzo.

Inutili i soccorsi

I quattro stavano andando a Brescia quando hanno avuto un terribile incidente contro un pullman. A perdere la vita Dennis Guerra, El Harram Imad e Nadiq Imad, Nadiq Salah, 22 anni e Irene Sala, 17 anni. Lo schianto è occorso sabato 22 gennaio dopo le 23 sulla provinciale 45bis.

Leggi anche:—>Selfie letale: Roberto muore a 20 anni precipitando nel nulla mentre si scattava una foto

L’impatto è stato talmente forte che i cinque sono morti sul colpo. L’autista del pullman è rimasto illeso ma è sconvolto dopo l’accaduto. Ha contattato immediatamente i soccorritori e ha detto di non essere riuscito a evitare l’impatto con l’auto poiché aveva invaso la corsia opposta improvvisamente.

Leggi anche:—>Incidente a impianto risalita, cabina colpisce addetto 60enne che muore

Il padre del conducente dell’auto ha raccontato a Il Giornale di Brescia:«Mio figlio non aveva la patente, nemmeno suo cugino che era a bordo dell’auto e anche il terzo amico marocchino». Dennis Guerra, che non aveva ancora 20 anni, anni fa aveva perso il cugino 18enne, in un sinistro stradale.