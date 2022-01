Incidente a impianto risalita, cabina colpisce addetto 60enne che muore

È successo a Lorica, che si trova nel comune di Casali del Manco, in provincia di Cosenza

Alessandro Marcelli, 60 anni, responsabile degli impianti di risalita di Lorica (Casali del Manco, Cosenza) ha perso la vita ieri in un brutto incidente occorso mentre stava lavorando. L’uomo, prima che aprissero gli impianti, era a valle per eseguire dei controlli alle cabinovie, quando una cabina lo avrebbe colpito in modo letale, tant’è che l’uomo sarebbe scivolato e avrebbe battuto in modo violento la testa.

Sei operai erano rimasti intrappolati in due cabine dopo che la cabinovia si era fermata, ma i vigili del fuoco li hanno salvati.

Intanto la procura cosentina ha ordinato il sequestro della cabinovia in questione, per permettere ulteriori accertamenti tecnici in modo da ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

L’inchiesta è portata avanti dai carabinieri di Cosenza e di Casali del Manco, luogo in cui c’è la stazione da cui si arriva e si parte dalla cabinovia di Lorica. Il cadavere di Marcelli è rimasto a disposizione delle autorità per essere sottoposto ad autopsia.