Ruba al supermercato e assale poliziotta: arrestata 25enne

È successo a Napoli, dove una poliziotta non in servizio è intervenuta per sedare una lite

Una poliziotta del commissariato di Posillipo a Napoli, in quel frangente non in servizio, è intervenuta in un supermercato in via Pisciarelli, per porre fine a un’accesa discussione tra il titolare e una 25enne cubana, che lo stava spintonando per cercare di andar via. La donna avrebbe preso degli alimenti senza pagare, e poi ha assalito l’agente arrivando a una colluttazione.

Leggi anche:—>Incidente a impianto risalita, cabina colpisce addetto 60enne che muore

Sono quindi intervenuti altri agenti che hanno aiutato a bloccare la donna, già nota alle forze dell’ordine.

Leggi anche:—>Litiga con la moglie e si allontana da casa ma è ai domiciliari: arrestato

La 25enne è irregolare nel nostro Paese e l’hanno arrestata per rapina impropria e lesioni a pubblico ufficiale, oltre alla denuncia per entrata e soggiorno illecito in Italia.