Litiga con la moglie e si allontana da casa ma è ai domiciliari: arrestato

Nonostante la lite, nessuno gli aveva dato l’autorizzazione di andare via da casa

Un uomo di 46 anni ha avuto una lite con la moglie ed è voluto andar via di casa. Non riusciva più a convivere con lei e ha deciso di trasferirsi a casa dei genitori per farsi passare la rabbia. Ma i carabinieri di Qualiano (Napoli) lo hanno arrestato.

L’uomo era ai domiciliari e nessuno gli aveva dato il permesso di lasciare l’abitazione.

Ora dovrà rispondere di evasione ma nel frattempo, le autorità gli hanno accordato il permesso di restare ai domiciliari, ma a casa dei suoi genitori.