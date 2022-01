Bollettino coronavirus 23 gennaio: 138.860 contagi, 227 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 23 gennaio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 138.860 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 171.263. Le vittime sono invece 227, mentre ieri erano state 333.

Le Regioni

19.600 nuovi positivi in Emilia-Romagna

Sono 19.630 su 61.590 tamponi i nuovi positivi in Emilia-Romagna, in un giorno in cui si contano altri 23 morti, dai 64 ai 99 anni e crescono i ricoverati: nelle terapie intensive sono 152 (+10), 91 non sono vaccinati e 2.542 nei reparti Covid (+75). Nei nuovi casi ce ne sono anche 1.350 dei giorni scorsi relativi alla provincia di Ferrara, recuperati oggi. Per quanto riguarda l’autotesting con tampone rapido antigenico per l’apertura e la chiusura dell’isolamento, a quattro giorni dall’avvio del servizio i tamponi caricati a ieri sul Fascicolo sanitario elettronico risultano 4.954. I casi attivi sono 368.543 (+10.409), il 99,3% in isolamento con sintomi lievi o asintomatici. I guariti nelle ultime 24 ore sono 9.171

Oggi in Veneto 14.976 nuovi contagi

Sono 14.976 in Veneto i contagi da coronavirus e 12 i decessi nelle ultime 24 ore in Veneto. Lo riferisce il report quotidiano della Regione. Sul fronte ospedali sono 1.470 i pazienti attualmente positivi in area non critica (-27) e 159 quelli in terapia intensiva (-7).

Lazio; 12.651 nuovi casi positivi (-2.170), a Roma 6.473

“Oggi nel Lazio su 20.685 tamponi molecolari e 67.410 tamponi antigenici per un totale di 88.095 tamponi, si registrano 12.651 nuovi casi positivi (-2.170), sono 8 i decessi (-5), 2.019 i ricoverati (+74), 207 le terapie intensive (+1) e +6.027 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,3%. I casi a Roma città sono a quota 6.473″. Lo comunica, in una nota, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

In Toscana 10.904 nuovi casi, 26 decessi

I ricoverati sono 1.454 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 121 in terapia intensiva (1 in meno). In Toscana sono 10.904 i nuovi casi Covid (4.363 confermati con tampone molecolare e 6.541 da test rapido antigenico), che portano il totale a 664.247 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono l’1,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,2% e raggiungono quota 476.816 (71,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 20.143 tamponi molecolari e 46.168 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,4% è risultato positivo. Sono invece 14.699 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 74,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 179.398, +0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.454 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 121 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 26 nuovi decessi: 13 uomini e 13 donne con un’età media di 83,5 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 10.904 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

Piemonte, ottomila nuovi casi e ancora ricoveri

Sono 8.673 in Piemonte i nuovi casi di positività al Covid. Il numero corrisponde al 14,5% di 60.007 tamponi eseguiti. Dei nuovi casi, gli asintomatici sono 7.731 (89,1%). I ricoverati in terapia intensiva sono 155 (+13 rispetto a ieri), in altri reparti 2.120 (+35). Le persone in isolamento domiciliare sono 173.346. L’Unità di crisi ha segnalato undici decessi, uno dei quali di oggi. Il totale diventa quindi 12.462.

