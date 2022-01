Uomo di 63 anni investito e ucciso da un 26enne ubriaco e con la patente sospesa

La tragedia è accaduta la scorsa notte a Gravedona, sul lago di Como. Un uomo di 63 anni è stato investito e ucciso da un ragazzo di 26 anni che è rimasto a sua volta ferito ed è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il giovane, non sarebbe potuto essere alla guida in quanto la patente gli era stata sospesa. Ora è piantonato in ospedale. La tragedia è avvenuta lungo la statale Regina intorno a mezzanotte, all’altezza del ponte sul torrente Liro, dove l’uomo è stato investito dalla Subaru Impreza condotta dal giovane, che risulta domiciliato in provincia di Pordenone. La vittima, dipendente di una pizzeria di Gravedona, era appena uscito dal ristorante per buttare la spazzatura al termine di una giornata di lavoro.

LEGGI ANCHE > Litiga con i genitori e fugge da casa, poi lo trovano morto: aveva 22 anni

Il passante è stato scaraventato nel torrente e per lui non c’è stato nulla da fare. Il conducente è rimasto ferito in maniera non grave: è stato sottoposto a test alcologico e tossicologico, il giovane della macchina aveva la patente sospesa per guida in stato di ebbrezza. Era in attesa di revisione.