Litiga con i genitori e fugge da casa, poi lo trovano morto: aveva 22 anni

Il dramma ha sconvolto amici e parenti del ragazzo, ritrovato morto impiccato ad Avezzano (L’Aquila)

Un giovane di 22 anni di Avezzano (L’Aquila), è stato rinvenuto deceduto dietro l’edificio del Dopolavoro Ferroviario, in via Monte Velino. Il ragazzo si sarebbe impiccato con un filo di ferro. Il dramma ha sconvolto amici e conoscenti del 22enne, che aveva molti amici e una fidanzata a cui voleva molto bene, come riporta Il Messaggero.

Alla base del gesto estremo ci sarebbe un forte disagio sfociato in una lite con i genitori. Il ragazzo ha fatto le valigie e si è allontanato da casa, senza salutare. Dopo aver vagato per la città, si è suicidato senza lasciare spiegazioni né un biglietto per far sapere il perché del gesto estremo.

Leggi anche:—>Auto con 5 ragazzi finisce contro albero, poi si ribalta: muore 17enne

A dare l’allerta, una donna che ha visto il suo cadavere mentre rientrava a casa in treno. Da quanto ha riferito una parente, come riporta Il Messaggero, i familiari avevano cercato il giovane per tutta la notte, anche nei luoghi che non era solito frequentare.

Leggi anche:—>Delitto Giuliano Gilardi, il caso si riapre dopo 10 anni: scoperto dna su chewing gum

Inoltre avevano contattato anche gli amici del ragazzo, ma nessuno sapeva nulla. La notizia ha lasciato tutti scioccati, in particolare gli amici e chi lo conosceva. Accanto al cadavere il cellulare del ragazzo, il portafogli e la valigia. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo davvero e se il ragazzo si sia realmente suicidato o ci sono altre piste da seguire.