Carburante: prezzi in salita, continuano a aumentare benzina e gasolio

Non si arrestano i prezzi di gasolio e benzina. Tamoil aumenta stamani i prezzi consigliati di un centesimo al litro.

Aumentano ancora i prezzi di benzina e gasolio. Brent di poco inferiore agli 88 dollari. La Staffetta Quotidiana, nella sua consueta rilevazione, riporta che stamattina Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di gasolio e benzina.

Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, e poi rielaborati dalla Staffetta, rilevati alle ore 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina servito a 1,905 euro/litro (+9, compagnie 1,955, pompe bianche 1,808), diesel a 1,784 euro/litro (+10, compagnie 1,834, pompe bianche 1,690). Benzina self service a 1,779 euro/litro (+8 millesimi, compagnie 1,790, pompe bianche 1,755), diesel a 1,653 euro/litro (+10, compagnie 1,660, pompe bianche 1,636). Gpl servito a 0,819 euro/litro (invariato, compagnie 0,826, pompe bianche 0,812), metano servito a 1,789 euro/kg (-2, compagnie 1,853, pompe bianche 1,740), Gnl 2,584 euro/kg (-5, compagnie 2,627 euro/kg, pompe bianche 2,552 euro/kg).

Questi invece i prezzi in autostrada: benzina self service 1,863 euro/litro (servito 2,071), gasolio self service 1,747 euro/litro (servito 1,976), Gpl 0,917 euro/litro, metano 2,130 euro/kg, Gnl 2,594 euro/kg.