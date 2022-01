Covid: oggi Sicilia in zona arancione, restrizioni per i No Vax

L’isola si colora di arancione. Da oggi senza il Super Green pass ci si potrà muovere solo per ragioni di necessità, di lavoro o di salute.

Questa mattina la Sicilia si è svegliata in zona arancione. Da oggi sull’isola scattano le restrizioni stabilite la scorsa settimana dal ministro della Salute Roberto Speranza che riguarderanno soprattutto le persone non vaccinate. In primo luogo gli spostamenti: chi non possiede il Green pass rafforzato potrà muoversi da un Comune all’altro ma solo per ragioni di necessità, di lavoro o di salute. Unica eccezione: gli spostamenti, consentiti a tutti, dai comuni con un tetto massimo di 5mila abitanti verso altri comuni entro un raggio di 30 chilometri, fatta eccezione per i capoluoghi di provincia.

Al bar e al ristorante solo col Super Green pass

Per accedere ai negozi dei centri commerciali nei giorni pre festivi e festivi sarà obbligatorio presentare il Super Green pass; entrata libera invece durante la settimana. Consumare al bar o al ristorante sarà possibile solo a chi è in possesso del Green Pass rafforzato, a prescindere dal fatto che la consumazione avvenga all’aperto o al chiuso.

Permessi gli sport all’aria aperta mentre per recarsi in palestre e piscine sarà necessario il Super Green pass, e lo stesso per musei, mostre, cinema, parchi divertimento e centri benessere. Anche per entrare dal parrucchiere o dall’estetista servirà presentare il Green Pass, e analogamente per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Entrare negli alberghi e nelle strutture ricettive ospitate al loro interno sarà consentito solo ai possessori del Super Green Pass e lo stesso requisito varrà per gli impianti sciistici.