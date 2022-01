Tradito dall’uscita in pizzeria, trovato e arrestato latitante: ad incastrarlo il Green Pass

Napoli, latitante destinatario di un ordine di carcerazione tradito e incastrato da un’uscita al ristorante: i finanzieri lo hanno identificato e ritrovato controllando i Green Pass di una pizzeria.

Finita la fuga per un commercialista 48enne. Di origini partenopee ma residente in Ungheria, l’uomo è stato arrestato nelle scorse dagli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Ad incastrarlo è stata un’uscita al ristorante: prima di entrare nel locale, infatti, gli è stato chiesto di mostrare il Green pass – fatto che ha permesso alle autorità di rintracciarlo. Raggiunto dai carabinieri, il commercialista è stato portato nel carcere di Poggioreale, dove ora dovrà scontare una pena residua di quasi 5 anni.

Tradito dall’uscita in pizzeria, trovato e arrestato latitante

Secondo quanto viene riportato dalle fonti, in attuazione del dispositivo dei controlli sulle misure di contenimento anti-Covid stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato nelle scorse ore, ad Agnano, un commercialista 48enne.

L’uomo, del quale non è stata divulgata l’identità, è di origini partenopee ma da tempo era residente in Ungheria, luogo in cui aveva scelto di fuggire alla legge italiana. Come viene riferito, infatti, il 48enne era destinatario di un ordine di carcerazione ma risultava latitante. Con l’accusa di estorsione, tale ordine di carcerazione era stato emesso dalla Procura Generale, presso la Corte di Appello di Napoli, in esecuzione di una Sentenza di condanna emessa nel maggio del 2019, divenuta definitiva nel luglio del 2021.

Di lui si erano perse le tracce, ma a tradirlo, questa volta, è stata un’uscita al ristorante. Una pattuglia del Gruppo di Frattamaggiore, durante i controlli finalizzati alla verifica del Green Pass dei clienti di una pizzeria di Agnano, ha infatti scoperto che proprio uno dei clienti dell’esercizio era lo stesso destinatario dell’ordine di carcerazione. Alla luce dei fatti, i finanzieri hanno dunque notificato all’uomo il provvedimento dell’autorità giudiziaria, e lo hanno condotto nel carcere di Poggioreale. Il commercialista dovrà ora scontare una pena residua di quasi 5 anni.