Selfie letale: Roberto muore a 20 anni precipitando nel nulla mentre si scattava una foto

L’amico di Roberto ha raccontato l’accaduto. Il dramma è occorso a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze

Un selfie che gli è costato la vita. È successo a Roberto Frezza, 20 anni, di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Il ragazzo è precipitato dalla tettoia della scala antincendio della scuola che frequentava alle superiori, l’Istituto Gobetti Volta.

Il racconto dell’amico

Roberto e un amico avrebbe scavalcato il cancello della struttura, la notte tra sabato e domenica, con molta probabilità per farsi una foto.

Come riportato da La Nazione, Roberto è stato trasportato con urgenza in ospedale, ma le sue condizioni sono state ritenute molto serie dall’inizio e poi, purtroppo, non ce l’ha fatta.

L’amico di Roberto, ascoltato dai carabinieri, ha raccontato che Frezza gli avrebbe detto:«Vieni, si va a vedere la scuola dove ho studiato». Giunti sul posto, hanno deciso di scavalcare il cancello d’entrata. «C’è una specie di muretto da saltare per arrivare alla piattaforma calpestabile della scala in metallo, il tutto coperto da una tettoia in lamiera. Io nel buio a un certo punto non l’ho più visto, l’ho chiamato forte, più volte, sono sceso giù a rotta di collo e l’ho trovato disteso», ha chiosato l’amico di Roberto.