Bollettino coronavirus 25 gennaio: 186.740 contagi, 468 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 25 gennaio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 186.740 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 77.696. Le vittime sono invece 468, mentre ieri erano state 352.

Sono 1.397.245 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 519.293. Il tasso di positività è al 13,36%, in calo rispetto al 15% di ieri. Sono 1.694 le terapie intensive, nove in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 130. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 20.027, ovvero 162 in più rispetto a ieri.

Dei 468 decessi registrati nelle ultime 24 nel bollettino Covid del ministero della Salute, 186 sono avvenuti nei giorni precedenti secondo quanto comunicato da alcune regioni (Sicilia, Campania, Veneto, Umbria).

Le Regioni

In Lombardia 28.372 casi e 70 decessi

Con 253.197 è di 28.372 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale dell’11,2%. Cala leggermente il numero dei ricoverati, che sono 264 in terapia intensiva (uno meno di ieri) e 3.411 negli altri reparti, quindi cinque in meno. Sono invece 70 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 36.684. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 7.832 casi di cui 3.028 in città, a Bergamo 2.686, a Brescia 4.714. a Como 1.461, a Cremona 1.103, a Lecco 880, a Lodi 512, a Mantova 1.635, a Monza 2.589, a Pavia 1.701, a Sondrio 426 e a Varese 2.041.

Nel Lazio oggi 17.165 nuovi casi e 31 decessi

Nel Lazio, su 23.478 tamponi molecolari e 128.844 tamponi antigenici per un totale di 153.322 tamponi, si registrano 17.165 nuovi casi positivi (+9.543), sono 31 i decessi (+4), 2.065 i ricoverati (+18), 206 le terapie intensive (+4) e +10.256 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,1%. I casi a Roma città sono a quota 8.452. Oggi nuovo record di tamponi e di guariti. Nel Lazio è stata superata quota 12,4 milioni di somministrazioni di vaccino e di queste 3,2 milioni sono dosi di richiamo pari al 67% della popolazione adulta. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.

In Toscana 13.810 nuovi positivi, 27 decessi

I ricoverati sono 1.486 (8 in più rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (stabili). In Toscana sono 13.810 i nuovi casi Covid (4.057 confermati con tampone molecolare e 9.753 da test rapido antigenico), che portano il totale a 683.660 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono il 2,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,1% e raggiungono quota 497.022 (72,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 17.815 tamponi molecolari e 76.814 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,6% è risultato positivo. Sono invece 17.864 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 77,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 178.553, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.486 (8 in più rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (stabili). Si registrano 27 nuovi decessi: 20 uomini e 7 donne con un’età media di 81,9 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 13.810 nuovi positivi odierni è di 31 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

In Sicilia 7.516 i nuovi positivi, 71 i morti

Sono 7.516 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 41.955 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 3.629. Il tasso di positività sale al 18% ieri era al 13,9%. L’isola è al decimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 220.293 con un aumento di 5.510 casi. I guariti sono 1.935 mentre le vittime sono 71 e portano il totale dei decessi a 8.285. Sul fronte ospedaliero sono 1.662 i ricoverati nei reparti ordinari, con 37 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 158, sei in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo registra 1461 casi, Catania 1640, Messina 857, Siracusa 832, Trapani 420, Ragusa 916, Caltanissetta 569, Agrigento 702, Enna, 119.

Valle D’Aosta, nessun decesso e 480 nuovi positivi

Nessun nuovo decesso e 480 nuovi positivi al Covid -19 in Valle d’Aosta che portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio emergenza a oggi a 27.515. I positivi attuali sono 5.443, di cui 5.360 in isolamento domiciliare, 76 in ospedale, 7 in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 21.572, + 875 unità rispetto a ieri. Il totale dei casi fino ad oggi testati è di 122.671 mentre i tamponi effettuati sono 422.255. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 500.

