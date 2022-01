Biden al giornalista: “Stupido figlio di p… ”. La terribile gaffe del presidente Usa

Pesante caduta di stile del presidente americano: insulta il cronista di Fox News che gli aveva fatto una domanda sull’inflazione.

Brutta figura per Joe Biden: il presidente americano pensava che il microfono fosse spento e si è lasciato scappare un insulto a un giornalista di Fox News. È successo dopo che Peter Doocy, reporter con cui Biden si è spesso scontrato in passato, aveva posto una domanda sugli effetti che l’inflazione avrebbe potuto avere sulle elezioni di Midterm, in programma a novembre.

L’insulto del presidente americano

Biden ha commentato, facendo riferimento al giornalista, “che stupido figlio di p….”. La scorsa settimana scorsa Biden aveva replicato in maniera ruvida a un’altra giornalista di Fox, la corrispondente dalla Casa Bianca Jacqui Heinrich, che lo stava incalzando sulla crisi Russia-Ucraina.

“Perché – gli aveva chiesto la giornalista – lei sta aspettando che Putin faccia la prima mossa?”.

Biden aveva risposto, abbassando il tono della voce: “Che domanda stupida”.