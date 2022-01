Covid, bimbo morto a Torino, il pediatra:«Non aveva malattie, disposta autopsia»

Il tuo browser non supporta questo file

Franca Fagioli, direttrice dipartimento pediatrico dell’ospedale Regina Margherita di Torino, commenta il decesso del bimbo di 11 anni:«Non aveva altre patologie»

Il bimbo morto ieri all’ospedale Regina Margherita di Torino avrebbe compiuto 11 anni a marzo. Era risultato positivo al Covid. «Il piccolo, che non era vaccinato, prima di contrarre l’infezione da Sars-CoV-2 non aveva altre patologie. Come unico elemento sono stati riferiti episodi di crisi epilettiche. Abbiamo quindi chiesto l’autopsia», ha spiegato ad Adnkronos Franca Fagioli, direttrice dipartimento pediatrico del nosocomio.

«Il bambino è diventato Covid-positivo qualche giorno fa al suo domicilio. Dopo poco ha avuto febbre, nausea, vomito e dolori muscolari importanti. È stato per questo portato all’ospedale di Mondovì la notte scorsa, dove è arrivato con un quadro di rabdomiolisi, un evento che si può avere dopo infezioni virali, in particolare scatenato dal virus dell’influenza.

In questo caso dal Covid. Il bambino è stato quindi trasferito immediatamente da noi, perché siamo centro di primo livello con terapie intensive», ha proseguito la dottoressa.

La specialista aggiunge che il bambino è «arrivato ieri (lunedì, ndr) a fine mattinata in condizioni già molto precarie ed è stato ricoverato immediatamente in terapia intensiva Covid, dove è stato curato per la rabdomiolisi acuta. Non è mai migliorato, ma è andato via via peggiorando e purtroppo alle 5:55 è deceduto».