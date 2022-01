Violenta lite in famiglia, uccide quattro parenti e poi si suicida

Il tuo browser non supporta questo file

Dopo aver assassinato quattro familiari, l’uomo è fuggito e poi si è tolto la vita. I carabinieri lo stavano cercando per arrestarlo

Quattro persone sono state uccise in una casa a Licata (Agrigento), in via Riesi. Alla base pare ci sia una lite in famiglia. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto.

Leggi anche:—>Germania, deputati propongono vaccino obbligatorio per over 50

Da quanto ricostruito finora, come riporta Adnkronos, vi sarebbe stata una violenta lite familiare culminata con quattro omicidi. Tra i deceduti, un bambino di 11 anni e un ragazzo di 15 anni.

Leggi anche:—>Covid, bimbo morto a Torino, il pediatra:«Non aveva malattie, disposta autopsia»

Il killer, durante un’accesa discussione, avrebbe tirato fuori un’arma uccidendo i suoi parenti. Poi è scappato e si è tolto la vita. Lo avrebbero rinvenuto lungo la strada in agonia e sarebbe deceduto in ambulanza.