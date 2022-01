Germania, deputati propongono vaccino obbligatorio per over 50

Il tuo browser non supporta questo file

La proposta è di un gruppo di deputati dei partiti Liberale e Verdi in vista del vertice di oggi sull’obbligo di vaccino

Un gruppo di deputati, membri dei partiti Liberale e Verdi al governo ha avanzato una proposta in merito all’obbligo vaccinale per contrastare il Covid19 per individui over 50 in Germania. Oggi si terrà un vertice al Bundestag in cui sul tavolo ci sarà proprio il dibattito sull’obbligo vaccinale. Il cancelliere Scholz è favorevole all’obbligo, ma ha deciso di non presentare un disegno di legge visto che non vi sono consensi unanimi tra i partiti della coalizione.

Il gruppo di deputati ha fatto sapere di voler «proporre una via di mezzo nel dibattito sulla vaccinazione obbligatoria per renderla accettabile alla maggioranza». La proposta è quella di obbligare tutti gli adulti non ancora vaccinati a un vertice sull’importanza dell’immunizzazione.

Se la percentuale di vaccinati non salirà in modo sufficiente in un determinato periodo di tempo, allora potrebbe scattare l’obbligo per over 50.

I promotori ritengono che l’età costituisca certamente un fattore di rischio e quindi l’obbligo per chi è più anziano sarebbe giustificabile dal punto di vista costituzionale.