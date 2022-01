Attacco Capitol Hill, leader Oath Keepers si dichiara innocente

L’accusa, per lui e altri nove affiliati del gruppo è di cospirazione sediziosa

Il leader degli Oath Keepers e altri nove membri del gruppo estremista di destra si sono dichiarati non colpevoli di cospirazione sediziosa in vista del processo che vuole definire il loro ruolo nell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 da parte di un folto gruppo di supporter di Trump. Un altro membro del gruppo, Edward Valejo, sarà invece processato in separata sede.

L’accusa

Il leader degli Oath Keepers e gli altri imputati con lui nel processo, sono accusati di aver tentato di impedire in modo violento la conferma dell’elezione di Biden.

La procura ritiene che gli Oath Keepers si fossero organizzati in vari gruppi con il suddetto obiettivo, e che abbiano preso parte a un addestramento paramilitare.

Gli inquirenti credono che si fossero messi d’accordo per partire per Washington, raccogliendo armi e indossando apposito equipaggiamento strategico per prendere parte all’attacco al Campidoglio. Il processo dei membri del gruppo si terrà il prossimo 11 luglio.