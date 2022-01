Londra, autobus si schianta contro un edificio: “C’erano bambini piccoli, tutti sotto shock”

Londra, un autobus a due piani si schianta contro un edificio: 19 i feriti, tra cui tre bambini diretti a scuola. Le testimonianze: “C’erano per lo più bambini piccoli, senza mamma e papà, ed erano tutti sotto shock”.

Sono 19 le persone rimaste ferite questa mattina a Londra, nel quartiere di Chingford. Per cause e dinamiche ancora tutte da accertare, un autobus a due piani si è schiantato contro un edificio, travolgendo un negozio e alcuni appartamenti nella zona est della capitale. Tra le persone rimaste ferite si contano tre bambini e due adulti, trasportati e ricoverati in ospedale. L’incidente ha avuto luogo lungo la Selwyn Avenue. L’autista del mezzo pubblico è rimasto intrappolato nelle lamiere del mezzo, ed è stato liberato grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono tempestivamente giunte diverse ambulanze e volanti della polizia, che hanno provveduto a chiudere la strada. Sull’episodio si è espresso anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan, attraverso il suo profilo Twitter.

Il racconto dei testimoni

Un autobus pieno di bambini, scolari diretti verso i loro istituti, si è schiantato questa mattina in una zona a est di Londra, impattando contro un negozio. Tre bambini e due adulti sono stati portati in ospedale, mentre sono 19 le persone curate sul posto, ha affermato il London Ambulance Service (LAS). L’episodio si è verificato intorno alle 8:20. Un testimone raggiunto da The Telegraph ha raccontato che stava andando al college in macchina, e si trovava proprio dietro l’autobus quando si è verificato il grave incidente. “Ero proprio dietro l’autobus: ha cercato di fermarsi sul marciapiede e di usarlo come dosso, mentre un ragazzo stava attraversando la strada, ma si è schiantato contro l’edificio”, ha spiegato ai giornalisti il giovane 30enne.

“L’autobus era pieno di persone, per lo più scolari. In seguito ho visto che ha cominciato a perdere liquidi, non so bene cosa fossero. Sono sceso dalla macchina per aiutare tutti a scendere dal mezzo. Ho chiamato il 999 e stavo cercando di vedere chi fosse il più ferito, e sono salito sull’autobus: c’erano per lo più bambini piccoli, senza mamma e papà, erano tutti sotto shock, e io stesso ero sotto shock. Alcuni di loro sono rimasti gravemente feriti. Uno di loro è svenuto sulle scale, un altro sanguinava dalla testa. L’autista dell’autobus era rimasto intrappolato, dietro il volante – doveva essere estratto dalle lamiere. Quando gli ho parlato era sotto shock, sicuramente. Ha detto che i freni non hanno funzionato”, ha raccontato preoccupato il testimone.

Ad offrire una ricostruzione di quanto successo è stato anche un Mario Jahja, 37 anni, proprietario del bar situato proprio di fronte al luogo dell’incidente. “Ho sentito lo schianto, sono corso ad aiutare le persone a scendere dall’autobus”, ha detto ai giornalisti. E ha proseguito: “Ho visto che davanti c’era l’autista, che sembrava in stato confusionale. Sul pavimento invece c’era un bambino – e penso che tutti fossero sotto shock e privi di sensi. C’erano così tanti bambini. Urlavano, piangevano, avevano paura“.

Sulla drammatica vicenda si è espresso anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan, che ha dichiarato: “Ho ricevuto questa mattina la segnalazione che autobus si è schiantato contro un edificio a Highams Park, a Waltham Forest. I servizi di emergenza sono attualmente sul luogo dell’accaduto: condivideremo ulteriori informazioni non appena le avremo. I miei pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti da questo terribile incidente”.