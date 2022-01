Jimmy e la prigionia in Libia: «Un pezzo di pane al giorno e da bere acqua del gabinetto»

Il tuo browser non supporta questo file

È Jimmy stesso, 25 anni e senegalese, a raccontare le terribili condizioni in cui ha dovuto vivere mentre era in prigione in Libia, dove «non c’è niente, nessuna sicurezza».

Il suo nome è Jimmy, ha solo 25 anni ed è uno dei 439 naufraghi che dal 19 Gennaio sono stati soccorsi in sei diverse operazioni di salvataggio dalla Geo Barents. Ed è proprio Jimmy a trasformare in parole quello che i suoi occhi sono stati costretti a vedere e il suo corpo a subire.

La prigionia in Libia

È la quarta volta che il 25enne, originario del Senegal, tenta di attraversare il mare. Il terzo tentativo non è andato a buon fine ed è stato catturato in mare e successivamente chiuso in prigione. «Le guardie mi dissero che avrei dovuto pagare» racconta Jimmy a Medici Senza Frontiere. «Se non ci dai i soldi non te ne vai da qui» queste le parole che il 25enne si è sentito dire. Ricorda poi le condizioni in cui si è trovato costretto a vivere, parla dei pasti e dell’acqua: «Ogni giorno mangiavo solo un pezzo di pane fino al giorno successivo. L’acqua che bevevo, invece, era quella del wc».

Mentre era in Libia, i naufraghi prigionieri avevano la possibilità di parlare con i genitori, ma dietro vi era una richiesta ben precisa: soldi. «Altrimenti ci avrebbero ucciso» rivela. La sofferenza, però, era sì fisica ma anche mentale: «In Libia ti ammali mentalmente. Non sai come andare avanti».