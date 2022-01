Infortuni sul lavoro: muore operaio intrappolato in una tramoggia

È successo a Bibbiena (Arezzo). Un altro operaio è invece caduto da un’impalcatura in provincia di Grosseto

Un operaio 51enne di Casentino (Arezzo), ha perso la vita dopo essere rimasto intrappolato in una tramoggia. L’infortunio è occorso stamane in un’azienda di calcestruzzi a Bibbiena (Arezzo). Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi e i vigili del fuoco ma l’uomo non ce l’ha fatta, il macchinario lo aveva stritolato. I carabinieri indagano sulla dinamica dell’incidente.

Un altro operaio è caduto da impalcatura

Un altro incidente sul lavoro si è verificato sempre in Toscana ma questa volta all’Argentario (Grosseto). Un operaio è caduto da un’impalcatura ferendosi in modo grave mentre lavorava ad Ansedonia, Orbetello. L’uomo, 40 anni, è precipitato da due metri di altezza e lo hanno portato in nosocomio a Grosseto dove è in condizioni gravi.

Sul posto sono sopraggiunti i soccoritori e i tecnici dell’Asl Toscana Sud che stanno tentando di ricostruire l’accaduto, accertando anche se vi siano eventuali responsabilità.

Da quanto si apprende, l’operaio ferito sarebbe in condizioni serie ma non rischierebbe la vita.