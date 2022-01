No green pass? Niente gelato. 88enne tira fuori la pistola

L’anziano uomo si è poi rinchiuso in casa. Rintracciato e denunciato dai carabinieri, l’arma è finita sotto sequestro.

Aveva pensato di andare da McDonald’s a prendersi un gelato, ma non essendo in possesso del green pass gli è stato impedito l’accesso. Per questa ragione un 88enne ha tirato fuori la pistola minacciando un vigilante. È successo a Casoria, in provincia di Napoli. L’anziano uomo ha puntato l’arma contro la guardia e pretendeva di entrare. Dopo qualche momento di tensione ha però cambiato idea e si è allontanato.

L’intervento delle forze dell’ordine

Il vigilante ha subito segnalato il fatto alle forze dell’ordine. I carabinieri di Casavatore e di Casoria hanno provveduto a individuare l’anziano, rintracciato grazie alla descrizione fornita dalla guardia: l’uomo è stato così scovato dai militari a casa sua.

L’anziano ha resistito strenuamente rifiutandosi di aprire la porta ai militari che si sono visti costretti, con la collaborazione dei vigili del fuoco, a sfondare la porta. Hanno sequestrato una pistola scacciacani di metallo, priva del tappo rosso e con 11 colpi nel caricatore.

A carico dell’88enne ora una denuncia per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.