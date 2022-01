Croce di fuoco nel cielo, lo strano fenomeno, il commento di Red Ronnie: “Tanti gli avvistamenti UFO”

Una foto proveniente dalla Siberia, postata dal noto conduttore Red Ronnie sul suo profilo social, ha scatenato un acceso dibattito. Red Ronnie, nel suo post, tira in ballo UFO e oggetti alieni.

“Stanno girando sul web foto di una enorme croce di fuoco che è apparsa il 19 gennaio 2022 nel cielo della Siberia in Russia. Non sono un esperto, ma sto notando il moltiplicarsi di fenomeni strani che stanno accadendo in questo particolare momento dell’umanità come i tanti avvistamenti di UFO o oggetti alieni nei cieli di tutto il mondo” Ha scritto lo storico conduttore.

“Cosa sta per succedere? Che significato hanno? Cosa vogliono anticiparci? Ognuno di noi deve cercare la risposta dentro di sé. Anche quelli che non credono in nulla e pensano siano solo coincidenze o fotomontaggi”, sono le parole di Red Ronnie, ovvero Gabriele Ansaloni, il suo vero nome.

La foto naturalmente ha scatenato il dibattito, alcuni si sono spinti a ipotesi razionali e tecniche: “La rifrazione è la deviazione subita da un’onda che ha luogo quando questa passa da un mezzo a un altro otticamente differenti nel quale la sua velocità di propagazione cambia. La rifrazione della luce è l’esempio più comunemente osservato, ma ogni tipo di onda può essere rifratta, per esempio quando le onde sonore passano da un mezzo a un altro o quando le onde dell’acqua si spostano a zone con diversa profondità. Red dai su occupati di musica”.

I commenti sotto il post del conduttore sono diversi: dai più concreti, a quelli più ironici, fino a quelli biblici, i più gettonati.