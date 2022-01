Muore soffocato mentre mangia un tramezzino al bar: aveva 57 anni

Gianluca Bisello, 57 anni, è morto sotto gli occhi dei clienti di un locale a Valbona, frazione di Lozzo Atestino (Padova).

Gianluca Bisello, 57 anni, ha perso la vita in un bar di Valbona, frazione di Lozzo Atestino (Padova). L’uomo è morto sotto gli occhi dei clienti del pub caffè. Bisello si era recato al bar per un aperitivo verso le 17:30 e aveva chiesto un tramezzino e preso una bevanda. Mentre stava mangiando, d’improvviso non riusciva a deglutire, e ha avuto un principio di soffocamento. È riuscito ad andare al bagno, ma in poco tempo si è accasciato. Inutili i soccorsi.

Bisello, prima di perdere la vita, si era alzato istintivamente dal tavolo per andare in bagno ma non ha fatto in tempo che si è accasciato e ha perso i sensi.

I presenti hanno contattato i soccorsi, che hanno cercato di praticare la manovra di Heimlich per liberare le via respiratorie ma niente da fare. Si ipotizza possa aver avuto anche un infarto.