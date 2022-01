La pace di Dio | Il Vangelo di oggi Mercoledì 26 Gennaio 2022

La pace è segno della presenza di Dio e del suo amore. Ogni volta che siamo davvero in pace nell’anima, allora vuol dire che siamo vicini alla volontà di Dio.

Liturgia di oggi Mercoledì 26 Gennaio 2022

SANTI TIMOTEO E TITO, VESCOVI – MEMORIA

In mezzo alle genti narrate la sua gloria,

a tutti i popoli dite le sue meraviglie.

Grande è il Signore e degno di ogni lode. (Sal 95,3-4)

Prima Lettura

Mi ricordo della tua schietta fede.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo

2Tm 1,1-8

Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timòteo, figlio carissimo: grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù Signore nostro.

Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Mi tornano alla mente le tue lacrime e sento la nostalgia di rivederti per essere pieno di gioia. Mi ricordo infatti della tua schietta fede, che ebbero anche tua nonna Lòide e tua madre Eunìce, e che ora, ne sono certo, è anche in te.

Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 95 (96)

R. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.

Cantate al Signore un canto nuovo,

cantate al Signore, uomini di tutta la terra.

Cantate al Signore, benedite il suo nome. R.

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.

In mezzo alle genti narrate la sua gloria,

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. R.

Date al Signore, o famiglie dei popoli,

date al Signore gloria e potenza,

date al Signore la gloria del suo nome. R.

Dite tra le genti: «Il Signore regna!».

È stabile il mondo, non potrà vacillare!

Egli giudica i popoli con rettitudine. R.

Il Vangelo di oggi Mercoledì 26 Gennaio 2022

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai.

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 10,1-9

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.

Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra.

Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”».

Parola del Signore.

La pace di Dio | Il commento al Vangelo di oggi Mercoledì 26 Gennaio 2022

Gesù, con il mandato ai suoi apostoli e discepoli, dà ad ognuno di noi l’incarico di diffondere questo lieto annuncio: che il regno di Dio è vicino! Cioè? Che Gesù è venuto sulla terra per avvicinarsi ad ognuno di noi, e quindi stabilire definitivamente il suo Regno.

Il suo Regno è vicino ogni volta che partecipiamo ai Sacramenti e che preghiamo Dio col cuore; è vicino ogni volta che la carità vince sull’egoismo. Il Regno di Dio è vicino ogni volta che la speranza ha la meglio sullo sconforto, che la pace è stabile nel nostro cuore, nonostante le tempeste.

La prima cosa, infatti, che i discepoli di Gesù annunciano entrando in una casa è proprio la pace di Dio: segno della sua presenza e del suo amore. Ogni volta che siamo davvero in pace nell’anima (e non tanto nel corpo, i cui appetiti cambiano facilmente), allora vuol dire che siamo vicini alla volontà di Dio.