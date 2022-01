Trovata la salma di un uomo in un’area verde: polizia indaga

La polizia è intervenuta a Milano nella zona Mind (Milano Innovation District) dove hanno rinvenuto il cadavere

La polizia di Milano sta indagando sul ritrovamento di un cadavere in via Cristina di Belgioioso, nella zona Mind (Milano Innovation District). Il cadavere era in un prato. Sul posto, oltre agli agenti, è intervenuta anche l’ambulanza. Attualmente si sa solo che la salma è di un uomo di colore sui 50 anni, ma non è ancora avvenuta l’identificazione. Si ipotizza, ma è tutto da accertare, che possa essere il corpo di un senza fissa dimora.

Il cadavere era in un campo recintato che confina con l’autostrada e i soccorritori non hanno potuto far nulla se non constatare la morte dell’uomo.

Sul cadavere non ci sarebbero segni visibili di violenza ma le cause del decesso dovranno essere esaminate e i poliziotti stanno indagando in tal senso.