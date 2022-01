Bollettino coronavirus 27 gennaio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 27 gennaio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Le Regioni

In Toscana 12.357 nuovi positivi, 20 decessi

I ricoverati sono 1.478 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 119 in terapia intensiva (3 in meno). In Toscana sono 12.357 i nuovi casi Covid (5.623 confermati con tampone molecolare e 6.734 da test rapido antigenico), che portano il totale a 706.552 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono l’1,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,2% e raggiungono quota 525.635 (74,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 20.715 tamponi molecolari e 51.660 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,1% è risultato positivo. Sono invece 16.269 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 76% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 172.770, -2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.478 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 119 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 10 uomini e 10 donne con un’età media di 84,6 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 12.357 nuovi positivi odierni è di 34 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

Oggi in Friuli Venezia Giulia 5.080 nuovi contagi e 11 decessi

Più colpita la fascia d’età scolare 0-19 anni con il 27,49 delle positività – Oggi in Friuli Venezia Giulia su 11.202 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.294 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 11,55%. Sono inoltre 23.172 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.786 casi (16,34%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono pari a 41, mentre diminuiscono i pazienti ospedalizzati in altri reparti che risultano essere 475. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella in età scolare ossia 0-19 anni (27,49%), seguita dalla 40-49 (18,46%), 50-59 (15,71%) e 30-39 (14,51%). I casi positivi odierni sono dati per il 51,93% da femmine e per il 48,07% da maschi. Oggi si registrano i decessi di 11 persone: un uomo di 93 anni di Monfalcone (deceduto in una residenza per anziani), una donna di 91 anni di Trieste (deceduta in una residenza per anziani), un uomo di 88 anni di Muggia (deceduto in ospedale), un uomo di 87 anni di Buia (deceduto in ospedale), una donna di 84 anni di San Giovanni al Natisone (deceduta in ospedale), una donna di 84 anni di Spilimbergo (deceduta in ospedale), un uomo di 82 anni di Valvasone Arzene (deceduto in ospedale), una donna di 79 anni di Bicinicco (deceduta in ospedale), un uomo di 76 anni di Trieste (deceduto in una residenza per anziani), un uomo di 71 anni di Gorizia (deceduto in ospedale) e infine un uomo di 67 anni di Pasiano di Pordenone (deceduta in casa).

In Sardegna 1.224 nuovi casi, 7 morti

In Sardegna si registrano oggi 1.224 ulteriori casi confermati di positività al covid, sulla base di 4.476 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.4871 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 32 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 331 (4 in più rispetto a ieri). 22.494 sono i casi di isolamento domiciliare ( 83 in meno di ieri). Si registrano 7 decessi: un uomo di 38 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 64 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; 3 uomini di 49, 86 e 91 anni e due donne di 86 e 94 anni, tutti residenti nella provincia di Sassari.

