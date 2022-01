«Sto cercando il dito di un amico»: ritrovato di fronte alla ricicleria

Si è poi scoperto che la sera precedente, due uomini avevano cercato di irrompere e sono fuggiti dopo l’arrivo del vigilante

Ieri, mercoledì 26 gennaio, verso le 13, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo intento a cercare qualcosa di fronte a una ricicleria, a Milano. Quando i vigilantes gli hanno chiesto cosa stesse cercando, l’uomo ha replicato:«Sto cercando il dito di un mio amico e il suo anello». I vigilantes, vista la risposta ricevuta, si sono allarmati, e hanno contattato i carabinieri.

Dopo una serie di accertamenti, si è scoperto che le telecamere di sorveglianza avevano ripreso due uomini che, la sera precedente, si erano fermati con l’auto e avevano scavalcato la recinsione della ricicleria.

Ma all’arrivo del vigilante, i due sono fuggiti e uno di loro sarebbe rimasto intrappolato col dito sulla recinsione per via del suo anello. Due falangi dell’anulare destro dell’uomo sono state rinvenute e ora si indaga per accertare di chi siano tramite impronte digitali. La persona che il vigilante aveva fermato all’inizio è riuscita a fuggire prima che arrivasse la polizia.