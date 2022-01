Riccardo Meggiorini scoppia in lacrime dopo le offese alla madre defunta

È accaduto durante la gara Lecce Vicenza, in serie B. Il difensore del Lecce lo provoca, Meggiorini replica e poi scoppia in lacrime, poi le scuse

Brutta serata per l’attaccante del Vicenza Riccardo Meggiorini, e non tanto per la sconfitta della sua squadra contro il Lecce, in serie B. Quello che lo ha ferito è stato quanto occorso in campo con il difensore sloveno della squadra avversaria Zan Majer. In un frangente alquanto teso nei minuti di recupero del match, in tv si è visto Meggiorini discuter con Majer e dicendogli in modo inequivocabile (si è capito dal labiale, ndr):«Porta rispetto! Cosa c’entra mia mamma?».

Si tratta della replica dell’attaccante del Vicenza al difensore del Lecce che ha insultato sua madre, defunta nel marzo 2017, quando Meggiorini, che oggi ha 37 anni, giocava nel Chievo Verona. Meggiorini si è sentito ferito nel profondo, ed è corso a lamentarsi con l’arbitro. Poi è scoppiato in lacrime mentre il capitano del Lecce, Fabio Lucioni, è sopraggiunto a consolarlo dandogli un abbraccio.

«È volato qualche insulto di troppo»

Al termine del match, alcuni giocatori del Vicenza hanno cercato di raggiungere Majer, ma la situazione è stata monitorata prima che potessero esserci sviluppi poco piacevoli. Meggiorini, ha poi chiarito:«È volato qualche insulto di troppo, io sono andato a spingere via un loro giocatore perché c’era stata una rissa a centrocampo: volevo evitare che litigassero ancora, invece sono volati insulti poco carini e quando si vanno a toccare gli affetti personali, che magari non ci sono più, dà fastidio. Sono stato insultato più volte».

La questione si è chiusa, tuttavia, con Majer che ha porto le sue scuse a Meggiorini negli spogliatoi, gesto apprezzato da quest’ultimo, che ha commentato:«L’importante è che sia venuto a fine partita a chiedermi scusa, almeno ha fatto quel gesto».

Il difensore del Lecce, dal canto suo, in un post Instagram ha scritto:«A volte in campo si dicono cose che non si pensano, solo per agonismo e nervosismo. Ma così come ho fatto personalmente a fine partita a Riccardo, voglio pubblicamente chiedere scusa a Meggiorini. Mi dispiace davvero tanto».