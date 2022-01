Iss: morti per Covid in Italia avevano in media 4 patologie pregresse

Dopo un’analisi dei dati ricavati da 8.436 morti di cui si sono potute esaminare le cartelle cliniche

Le persone decedute nel nostro Paese a causa del Covid19 avevano mediamente 3,7 malattie pregresse. In totale, 246 pazienti (pari al 2,9% del campione esaminato) non avevano malattie, 955 (ossia l’11,3%) avevano una malattia, 1.512 avevano due patologie pregresse e 5.723 (ovvero il 67,8%) avevano tre o anche più malattie pregresse.

Leggi anche:—>Covid, occupazione delle terapie intensive sale al 18% in Italia: i dati di Agenas

È questo il risultato dopo che l’Iss ha esaminato le cartelle cliniche di 8.436 persone morte, nell’ambito dell’aggiornamento del rapporto in cui vengono analizzate le caratteristiche dei 139.099 morti positivi al Coronavirus nel nostro Paese, da inizio pandemia al 10 gennaio 2022.

Leggi anche:—>Covid: raddoppiati casi di depressione e ansia tra adolescenti

«Nei pazienti deceduti trasferiti in terapia intensiva, il numero medio di patologie osservate è di 3,0. Nelle persone che non sono state ricoverate in terapia intensiva il numero medio di patologie osservate è di 3,9», concludono i ricercatori Iss.