Prova a prendere un volo da Linate con green pass finto: denunciato

L’uomo voleva recarsi in Spagna ma la polizia lo ha bloccato e denunciato

Un uomo ha provato a lasciare il Paese per recarsi in Spagna, partendo dall’aeroporto Linate di Milano, con il green pass di un’altra persona. Ma i poliziotti lo hanno bloccato e denunciato per sostituzione di persona. L’uomo, italiano 28enne di Bergamo, si è presentato al check in con un green pass che riportava un nome differente da quello scritto nella carta di imbarco.

L’uomo ha ammesso l’acquisto del green pass sul web

Dopo essere stato colto in flagrante, l’uomo ha provato a scappare, ma la polizia dell’ufficio di frontiera lo ha fermato.

Leggi anche:—>Iss: morti per Covid in Italia avevano in media 4 patologie pregresse

Di fronte agli agenti, il giovane ha confessato di non avere un certificato verde regolare, poiché convintamente contrario, e di averne comprato uno intestato a terzi sul mercato illecito del web.

Leggi anche:—>Covid: raddoppiati casi di depressione e ansia tra adolescenti

Gli agenti, dopo una perquisizione, hanno trovato il 28enne in possesso di qualche grammo di marijuana occultata nella tasca della valigia e ha ricevuto una ulteriore sanzione.