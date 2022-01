Scontro tra tre auto: cinque feriti, grave un bambino di 7 anni

L’incidente si è verificato a Locate di Triulzi (Milano), sulla statale 412 e la dinamica è ancora tutta da chiarire

Sono cinque i feriti dopo uno scontro tra tre auto occorso a Locate di Triulzi, in provincia di Milano. Nell’impatto è rimasto ferito in modo grave un bambino di 7 anni. L’incidente è occorso sulla statale 412, uscita Locate, e i carabinieri stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica.

Il piccolo ha riportato una serie di traumi multipli e i soccorritori lo hanno trovato in uno stato di arresto cardiocircolatorio. Lo hanno poi trasportato con urgenza all’ospedale di Rozzano. Tra i feriti anche una bambina di 10 anni, non in modo grave, ma portata al nosocomio di Melegnano per un trauma all’addome.

Hanno invece riportato delle ferite al torace, due donne di 40 e 41 anni, accompagnate in seguito ai nosocomi di Rozzano e Melegnano, mentre, sempre in codice giallo, un uomo 60enne è stato portato all’ospedale San Donato.

Sul posto sono sopraggiunti, come ha spiegato anche l’Areu, polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco, automediche e anche tre ambulanze.