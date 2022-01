Schianto letale, Camilla muore a soli 25 anni: era una giovane avvocata

Ancora un terribile incidente mortale, questa volta a Foggia, per ragioni tutte da verificare

Ennesima tragedia sulle strade. Questa volta a Foggia, dove ha perso la vita una giovane avvocata di 25 anni, Camilla Di Pumpo. Il sinistro è occorso in centro, tra via Matteotti e via Urbano. La ragazza stava guidando una Fiat Panda quando, per ragioni tutte da verificare, si è schiantata frontalmente contro un’auto che viaggiava nel senso di marcia opposto. Inutili i soccorsi, è morta dopo un’ora in nosocomio.

Sul posto sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco e la polizia locali. Aiga Foggia ha dedicato un post sui social alla giovane avvocata Camilla, scrivendo:«Con il cuore straziato, questa mattina piangiamo la tragica e prematura scomparsa di Camilla di Pumpo, nostra socia e amica, di 25 anni.

Giovane e promettente avvocato, amica sincera e leale, amorevole compagna del nostro Presidente Mario Aiezza, lascia un vuoto incolmabile in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarla. Mancheranno i suoi meravigliosi sorrisi nelle aule del Tribunale, mancherà la sua dolcezza, la sua bontà d’animo, la sua spontaneità, il suo entusiasmo e la sua contagiosa voglia di vivere. Mancherà lei, profondamente, a tutti noi. A Mario e a tutti i familiari, in questo momento di inconsolabile dolore, l’abbraccio forte e sentito di tutta la famiglia AIGA».