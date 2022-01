Azienda cerca receptionist, nell’annuncio: «Si richiederà invio di foto intera in costume o similari». Scoppia la polemica

Il tuo browser non supporta questo file

L’offerta di lavoro ha catturato anche l’attenzione di quotidiani esteri, come The Guardian. Intanto, Andrea Orlano ha deciso di avviare una indagine inviando gli ispettori presso la società napoletana.

«Si richiederà l’invio di una foto a figura intera in costume da bagno o similare» è quanto riportato in una offerta di lavoro da receptionist presso una azienda di Napoli. Un annuncio che ha catturato l’attenzione di alcuni utenti che hanno poi condiviso l’offerta sui social scatenando la polemica. Polemica che è arrivata anche fuori dai confini italiani: a parlarne e a denunciare il fatto, infatti, è anche il quotidiano britannico The Guardian.

L’offerta di lavoro

Nell’offerta di lavoro, oltre alla sopra citata richiesta, sono ovviamente elencate anche le altre caratteristiche che la futura receptionist dovrebbe avere. La persona ricercata deve parlare «inglese fluentemente dimostrabile con attestati o referenze specifiche» e ancora «deve avere un carattere solare e di bella presenza». Deve avere una età massima di 30 anni ed essere automunita. Tutto questo per un contratto di lavoro a tempo indeterminato e per una «retribuzione netta complessiva di € 500 mensili».

LEGGI ANCHE: Hotel chiuso per epidemia colposa, denunciati padre e figlio: senza Green pass e senza mascherina

L’offerta è stata pubblicata su dei siti specializzati e subito dopo la bufera in cui è finita la Medical Service, quest’ultima si è difesa affermando che si è trattato solo di una «mera distrazione». Il testo è stato immediatamente modificato, ma questo non è servito a placare il dibattito sui social network. La forte polemica che ne è nata, ha fatto sì che sulla questione intervenisse anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando il quale ha deciso di far partire una indagine inviando gli ispettori presso la società per capire di cosa effettivamente si occupano.