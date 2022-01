Bollettino coronavirus 28 gennaio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 28 gennaio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 28 gennaio 2022. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

Nel Lazio 12.663 nuovi casi e 28 decessi

Il Lazio resta in zona gialla. Nel Lazio su 20.833 tamponi molecolari e 76.241 tamponi antigenici per un totale di 97.074 tamponi, si registrano 12.663 nuovi casi positivi (-804), sono 28 i decessi ( = ), 2.134 i ricoverati (+38), 207 le terapie intensive (+4) e +10.277 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. I casi a Roma città sono a quota 6.661.

In Toscana 10.528 nuovi casi, 31 decessi

I ricoverati sono 1.456 (22 in meno rispetto a ieri), di cui 116 in terapia intensiva (3 in meno). In Toscana sono 10.528 i nuovi casi Covid (4.779 confermati con tampone molecolare e 5.749 da test rapido antigenico), che portano a 717.080 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono l’1,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3% e raggiungono quota 541.420 (75,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 19.510 tamponi molecolari e 48.617 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,5% è risultato positivo. Sono invece 14.388 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 73,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 167.482, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.456 (22 in meno rispetto a ieri), di cui 116 in terapia intensiva (3 in meno). Si registrano 31 nuovi decessi: 19 uomini e 12 donne con un’età media di 82,4 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 10.528 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

In aggiornamento