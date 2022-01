Francesco non va a lavoro, i colleghi si allarmano: trovato morto in casa

Il tuo browser non supporta questo file

Il giovane, 29 anni, ha avuto un malore fulminante. La madre, qualche anno fa, era morta anche per un malore improvviso

Sarebbe morto per via di un malore fulminante Francesco Foglia, 29 anni. Lo hanno trovato senza vita nella sua abitazione a Stienta, in provincia di Rovigo. Francesco lavorava a Ferrara, nell’azienda Zuffellato Technologies. A sospettare che fosse occorso qualcosa al giovane sono stati i suoi colleghi che, non vedendolo a lavoro, hanno allertato i familiari.

Francesco non rispondeva a nessuna chiamata, al che sono stati contattati i carabinieri di Stienta che si sono recati a casa del giovane, ma lo hanno trovato senza vita.

Alcuni anni fa, la madre di Francesca era morta improvvisamente per un malore. Sembrerebbe dunque una coincidenza fatale che ha sconvolto i parenti. In poco tempo, la notizia si è diffusa in paese e sui social. Amici e conoscenti hanno ricordato Francesco con un’immagine o una dedica.