Quirinale: il teatrino dell’assurdo che l’Italia non meritava

La politica italiana, questo teatrino dell’assurdo che da anni ormai abbiamo imparato ad ingoiare. Mandiamo giù pezzi di grottesco e siparietti imbarazzanti da talmente tanto tempo che forse nemmeno ci accorgiamo più di quante prese in giro debba sorbire un italiano.

Siamo arrivati all’elezione del Presidente della Repubblica. Il Presidente uscente, amato e giustamente acclamato dalla folla, che ha svolto il suo periodo di attività come Presidente in modo encomiabile, una figura apprezzata, di equilibrio e di pacatezza, che vorrebbe semplicemente riposarsi, com’è giusto e lecito.

Ma no, non può farlo, perché i ‘nostri’ politici non riescono ad accordarsi nemmeno su quello. Una persona di una certa età non può proprio prendere congedo in Italia, che sia un normale pensionato o un Presidente della Repubblica. Un altro momento che passerà alla storia per la sua inadeguatezza, per il disagio dei commenti tra i più esilaranti come “Eleggiamo una presidente donna” e poi le due uniche donne vengono letteralmente travolte, o proposte come Mario Draghi, che ben venga per carità ma la necessità è di un Presidente della Repubblica ‘tecnico’? Un susseguirsi di scelte non scelte, di soluzioni che ‘mettono una pezza’ ma che non aprono a scenari dignitosi per questa ‘nostra’ povera Italia.

“La svolta in giornata”

L’ipotesi di un Mattarella bis si fa sempre piu’ concreta, Giorgetti, minitro dello Sviluppo Economico, parlando con i cronisti alla Camera, ha dichiarato: “Ci sarà una svolta in giornata” che potrebbe portare al Mattarella bis. Alla domanda se questa svolta portasse al Quirinale ha replicato: “Per me porta a casa, per qualcun altro porta al Quirinale, magari a restare al Quirinale”. Anche Renzi appare ottimista – se cosi’ si puo’ dire – e ha dichiarato a sua volta che entro stasera si dovrebbe ‘chiudere’. “Finalmente le cose prendono la piega che avevo ampiamente previsto. Si va verso la riconferma del Presidente Mattarella. Per il bene del Paese”, ha dichiarato all’Adnkronos, in Transatlantico, il deputato del Gruppo Misto Giorgio Trizzino, ex M5S.

“Pregate Mattarella”

“Matteo Salvini propone di andare tutti a pregare Sergio Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci”. Così Giorgia Meloni in un post su Facebook.

Quello che dobbiamo attenderci dunque non è una proposta che possa garantire a Mattarella il giusto riposo e all’Italia una nuova figura dignitosa, competente e capace, quello che dobbiamo sperare è che il Presidente uscente non ci ‘abbandoni’ in mano a questi politici che non sanno andare in nessuna direzione, non sanno fare proposte, non ci sanno fornire quella sicurezza che dovrebbe essere il loro lavoro.