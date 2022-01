Grave incidente tra due auto: muore una ventenne, gravi due persone

Scontro tra due auto vicino Lucca, le cause ancora da accertare, in totale i feriti sono quattro. Per la ragazza non c’è stato niente da fare

Un incidente tra due auto nella frazione di San Lorenzo a Vaccoli, vicino Lucca, ha provocato la morte di una giovane ragazza di 20 anni e ferito altre quattro persone, due dei quali sono in gravissime condizioni. Lo scontro è avvenuto tra una Mercedes e una Volkswagen Polo, le cause sono ancora da accertare.

LEGGI ANCHE: Maxifrode da 440 mln sui sostegni, 78 sotto inchiesta. Alcuni degli indagati: «Il Covid porta bene»



L’incidente è avvenuto ieri sera intorno a mezzanotte, i feriti sono stati trasportati d’urgenza nell’ospedale di Lucca, i due gravi sono stati poi trasferiti all’ospedale di Cisanello a Pisa.