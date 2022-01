Due persone sono state uccise poco fa a colpi d’arma da fuoco a Napoli, il fatto è accaduto dentro un parco privato, nel rione don Guanella, nel quartiere Miano, in periferia.

Non si conoscono al momento le generalità delle due vittime. Sono giunti sul posto i soccorritori e la polizia, ma per i due non c’è stato nulla da fare.