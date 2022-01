Bollettino coronavirus 31 gennaio: 57.715 contagi, 349 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 57.715 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 104.065. Le vittime sono invece 349, mentre ieri erano state 235. Sono 478.314 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 818.169. Il tasso di positività è al 12%, in calo rispetto al 12,7% di ieri. Sono invece 1.584 le terapie intensive, 9 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 112. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.913, ovvero 296 in più rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia sono 10.983.116 gli italiani contagiati dal Covid. Gli attualmente positivi sono 2.592.606, in decremento di 51.211 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 146.498. I dimessi e i guariti sono invece 8.244.012 con un incremento di 108.493 rispetto a ieri.

In aggiornamento