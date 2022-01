Covid: a quanto ammonta la spesa degli italiani per i tamponi?

Una indagine ci dice quando abbiamo speso dall’inizio della pandemia per i test che rivelano la presenza del virus del Covid-19

Con l’arrivo della pandemia per gli italiani c’è una nuova spesa da affrontare, ovvero quella dei tamponi per il rilevamento del virus del Covid-19. Stando a quanto riporta una indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat e realizzata su un campione della popolazione italiana, da marzo 2020 a oggi la spesa pro-capite è stata di circa 76 euro.

Secondo i dati, per un italiano su cinque il costo è stato più alto: tra i 100 e i 200 euro spesi mentre la fascia anagrafica che ha speso di più è compresa tra i 25 e 34 anni (93 euro) e i 45 e i 54 (81 euro). Gli abitanti del centro Italia hanno avuto un costo medio più alto, circa 81 euro.

LEGGI ANCHE: Due persone sono state uccise a colpi d’arma da fuoco in un parco



Circa il 51% della popolazione ha dichiarato di avere fatto un test rapido somministrato in farmacia o presso un laboratorio, mentre il 32% ha eseguito il tampone in autosomministrazione, con una media di 6 tamponi a testa. Il test è stato effettuato in seguito a un contatto con una persona positiva per il 35%, perché aveva sintomi al 30% infine le persone che lo hanno effettuato per semplice paura sono oltre 2 milioni.

LEGGI ANCHE: Grave incidente tra due auto: muore una ventenne, gravi due persone



LA SPESA DEI TAMPONI E LE ASSICURAZIONI

Secondo Irene Giani, responsabile polizze vita e salute di Facile.it, “il costo dei tamponi è solo una delle spese che, causa pandemia, hanno iniziato a gravare sulle famiglie italiane. Un aiuto economico in questo senso può arrivare dalle assicurazioni a tutela della salute; generalmente il tampone non è escluso dalle coperture per esami diagnostici, ma occorre un certificato medico che dichiari che serve per avere conferma della diagnosi di Covid. Se si tratta di un tampone effettuato prima di un viaggio, invece, è bene sapere che alcune polizze ne rimborsano il costo in caso di positività“.